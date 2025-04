L’urlo dell’Inter fa tremare la Baviera: Bayern gelato! Ora San Siro – CdS

Un urlo forte, fortissimo quello dell’Inter, che ieri sera ha gelato l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, battendo il Bayern Monaco 2-1. Ora bisogna completare l’opera a San Siro.

URLO – Vittoria maestosa dell’Inter ieri sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, teatro della finalissima del 31 maggio. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno vinto per 2-1 contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany e adesso dovranno completare l’opera a San Siro per raggiungere le semifinali di Champions League. I nerazzurri hanno giocato una partita perfetta: hanno sofferto, attaccato, si sono difesi con le unghie e alla fine l’hanno portata a casa con il coraggio e la personalità che solamente le grandi squadra possiedono. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi l’ha vinta usando solo tre cambi: Davide Frattesi, Yann Aurel Bisseck e Nicola Zalewski. E la zampata vincente è arrivata proprio dal centrocampista ex Sassuolo.

Una grande Inter batte il Bayern Monaco e ora la bolgia di San Siro

BRAVI TUTTI – L’Inter ha tirato fuori una prestazione favolosa: bravi tutti. Dal portiere Yann Sommer, che ha saputo tenere a galla la sua squadra sia durante i primi minuti di forcing del Bayern Monaco, che durante i venti minuti dal 60′ in avanti di fuoco della ripresa. Perfetta la linea difensiva, così come il centrocampo. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, pilastri della Nazionale azzurra, ad incantare sul suolo tedesco. Thuram a fare a sportellate con i difensori del Bayern e poi c’è lui: il capitano, il Toro, il 10, Lautaro Martinez. Una prova che lo consacra tra i top-3 attaccanti al mondo. Favoloso il gol che sblocca la partita di esterno destro ed è sempre lui ad iniziare l’azione che porta al 2-1. In mezzo, una prova di sacrifico da capitano con la c maiuscola.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania