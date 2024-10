Ultras, la Procura sentirà 5 big tra Inter e Milan! Caso Skriniar – TS

La Procura di Milano adesso si muoverà ascoltando tesserati e dirigenti di Inter e Milan per capire il legame con gli ultras. Qualche preoccupazione in più sul caso Milan Skriniar.

ATTESI – Una volta finiti gli interrogatori agli accusati, la Procura di Milano agirà per ascoltare i tesserati di Inter e Milan. Attesi dirigenti e giocatori. Ovviamente non si tratta di persone indagate, ma di figure comunque importanti chiamate a testimoniare per dimostrare la loro estraneità ai fatti e soprattutto l’innocenza assoluta dei due club coinvolti. Come riferisce Tuttosport, saranno cinque i big attesi a testimoniare in questi giorni, con gli inquirenti che sfrutteranno la pausa per le nazionali. Si tratta di Simone Inzaghi, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Javier Zanetti per l’Inter; Davide Calabria per il Milan. Quest’ultimo ha avuto un incontro in gran segreto con Lucci nel suo quartier generale di Cologno Monzese. Quanto all’Inter, anche se non tesserato, dovrebbe essere ascoltato anche l’ex campione Marco Materazzi. Ma ciò che preoccupa di più gli inquirenti è Skriniar.

Inchiesta ultras, non solo Inter e Milan: la Procura ascolterà Skriniar

DUBBI – L’ex Inter Skriniar, oggi al PSG e impegnato in questa sosta con la propria nazionale slovacca, sarà ascoltato dalla Procura per testimoniare in merito all’intercettazione emersa alcuni giorni fa, in cui Marco Ferdico intimava di come durante un colloquio avuto con Skriniar quest’ultimo tremasse addirittura dalla paura. La Procura, scrive Tuttosport, vorrà capire il perché di questo incontro, visto che il giocatore doveva ormai andarsene a fine anno a scadenza, per quale motivo fu fissato in un bar nei pressi di San Siro e perché il giocatore andò da solo senza essere accompagnato da una figura demandata dalla dirigenza.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino