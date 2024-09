Ultras Inter e Milan, si muove la FIGC: nuovi scenari sull’inchiesta!

L’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan si infittisce ancor di più. Infatti, la Figc, ha deciso di muoversi chiedendo carte e documenti.

NUOVA MOSSA – In queste ultime ore sta tenendo banca l’inchiesta sui capi ultras di Inter e Milan, dopo l’arresto di due pezzi da novanta come Marco Ferdico, sponda nerazzurra, e Luca Lucci capo ultras della Curva Sud rossonera. In merito all’inchiesta aperta dalla Procura di Milano, con l’istanza del GIP in merito al coinvolgimento da parte lesa delle due società, con tanto di “sudditanza Inter“, adesso si è mossa pure la Giustizia Sportiva della Figc. In queste ore, si legge dagli organi di stampa, il procuratore Chiné starebbe raccogliendo tutte le carte e i documenti dalla Procura di Milano.

La Figc indaga sul caso ultras di Inter e Milan: cosa significa?

INDAGINE LA GIUSTIZIA SPORTIVA – La decisione della Figc di indagare sull’inchiesta degli ultras di Inter e Milan è legata alla volontà di capire se ci sia anche un coinvolgimento di carattere sportivo da parte delle società e dei suoi tesserati. Sia Inter che Milan, comunque, rappresentano la parte lesa e non sono ovviamente coinvolti nel giro di affari sporchi e illeciti da parte delle due tifoserie organizzate. La Figc però vuole vederci chiaro per non lasciare nulla al caso.