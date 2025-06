L’ultima Italia di Spalletti: con la Moldova cambiano gli interisti – CdS

Oggi in campo l’ultima Italia di Spalletti, che una volta conclusa la partita contro la Moldova lascerà la Nazionale. Ecco cosa filtra sulla probabile formazione di questa sera a Reggio Emilia.

LAST DANCE – L’Italia di Spalletti, l’ultima come CT, stasera sfiderà la Moldova nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. Ieri l’amaro epilogo, con l’ormai ex CT azzurro che ha annunciato in diretta nazionale il suo esonero per opera della Figc e della persona del presidente Gabriele Gravina. Dopo 22 mesi, la Nazionale si ritrova a partire da domani senza un Commissario Tecnico. I nomi per sostituire Spalletti sono due: Claudio Ranieri e Stefano Pioli. Si farà di tutto per convincere il primo, oggi dirigente della Roma. Intanto, questa sera la Nazionale dovrà obbligatoriamente vincere e con tanti gol di scarto contro la modestissima Moldova, che nell’ultima uscita in amichevole ha perso 2-0 contro la Polonia. Come riferisce il Corriere dello Sport, ci dovrebbero essere dei cambi rispetto alla debacle contro la Norvegia (3-0). Fuori due dell’Inter: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, ma dentro altri due, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Dietro difesa praticamente inedita con il solo Diego Coppola unico superstite di Oslo: fuori anche Di Lorenzo. Al suo posto giocherà Rugani.

Italia-Moldova: la probabile formazione di Spalletti (l’ultima)

(3-5-2): Donnarumma; Rugani, Coppola, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.