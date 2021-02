UFFICIALE – L’Inter cede Males in prestito al Basilea fino a fine stagione

Males Inter

L’Inter ha ceduto l’attaccante svizzero Darian Males, classe 2001, in prestito al Basilea. Poche ora fa, l’operazione è diventata ufficiale. Ecco tutti i dettagli

FOTOFINISH – È ufficiale: Darian Males torna in Svizzera, al Basilea. L’attaccante classe 2001, di proprietà dell’Inter, torna nel campionato elvetico, dove aveva giocato, nella scorsa stagione, con la maglia del Lucerna. Males si trasferisce in prestito fino a fine campionato. L’operazione è stata conclusa in extremis, dato che la finestra di calciomercato invernale, per il campionato svizzero, si è chiusa oggi.

✍🏻 | There’s more! We’re delighted to announce the signing of Darian Males on loan from @Inter_en until the ende of the season. Welcome, Darian! #FCBasel1893 #zämmestark #SaliDarian pic.twitter.com/Uo8m7igRso

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) February 15, 2021