UFFICIALE – Tokyo 2020, decise le nuove date dopo il rinvio

Pochi giorni fa le Olimpiadi di Tokyo 2020, previste originariamente per la prossima estate, sono state rinviate all’anno prossimo (pur mantenendo il nome Tokyo 2020) a causa dell’emergenza Coronavirus. Il CIO ha comunicato oggi le nuove date

A pochi giorni dalla decisione ufficiale del rinvio all’anno prossimo, le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno delle date certe. Pochi giorni fa infatti il CIO e il Governo del Giappone avevano deciso di rinviare i Giochi all’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Oggi il CIO ha comunicato che i giochi si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto del 2021.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020