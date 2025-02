UFFICIALE – Tegola Sommer, infortunio a sorpresa: comunicato Inter

Infortunio per Sommer in casa Inter. A sorpresa, è arrivato pochi secondi fa il comunicato del club nerazzurro che aggiorna sulle condizioni.

COMUNICATO UFFICIALE – “Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire”. Questo il comunicato dell’Inter che aggiorna sulle condizioni del portiere svizzero. Inizierà dunque nei prossimi giorni le terapie, per capire i tempi di recupero. Destino vuole, che la prima gara da titolare in campionato per Josep Martinez, sarà proprio quella contro il suo ex Genoa.

Infortunio Sommer a due giorni da Inter-Genoa: ci sarà Josep Martinez

OCCASIONE – L’infortunio di Sommer dunque permetterà a Josep Martinez di diventare nelle prossime parte dell’Inter il titolare del ruolo. Dopo aver esordito contro l’Udinese in Coppa Italia, il portiere spagnolo, arrivato dal Genoa per 15 milioni di euro, farà il suo debutto assoluto in campionato e anche dal primo minuto proprio contro il Grifone. Destino! Arriva per lui la grande occasione per far vedere il talento e il perché l’Inter ha fatto quell’investimento così oneroso la scorsa estate.