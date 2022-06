UFFICIALE – Skriniar escluso dalla Slovacchia: il bollettino sull’infortunio

Come anticipato da Marotta (vedi articolo), era atteso un bollettino medico da parte della Slovacchia sull’infortunio di Skriniar. Per il difensore dell’Inter la stagione si è già conclusa.

IL BOLLETTINO – “Milan Skriniar, capitano della Slovacchia, non ha concluso la partita di UEFA Nations League contro il Kazakistan (0-1) per un infortunio. Oggi, martedì 7 giugno, ha svolto una risonanza magnetica. Questa ha evidenziato come non sarà di certo a disposizione per le prossime due gare, contro l’Azerbaigian a Baku (10 giugno) e contro il Kazakistan a Nur Sultan (13 giugno), quindi non viaggerà con la squadra in trasferta. La Slovacchia ha convocato al suo posto il difensore Ivan Mesik“.

Fonte: futbalsfz.sk