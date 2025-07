UFFICIALE – Serie C, la composizione dei gironi: l’Inter U23 nel girone A

La Lega Serie C ha ufficializzato da pochi minuti la composizione dei gironi che comporranno la prossima stagione. La neonata Inter U23 sorteggiata nel girone A.

SORTEGGI GIRONI – Serie C, ufficiali i gironi per la stagione 2025/2026: tante sorprese e grandi attese. La Serie C è pronta a tornare protagonista. Oggi, 25 luglio, sono appena stati ufficializzati i tre gironi che comporranno la prossima stagione di Serie C. Il campionato 2025/2026 si preannuncia ricco di novità, con accoppiamenti inediti e sfide tutte da vivere. La neonata Inter U23, che verrà guidata in panchina da mister Stefano Vecchi, è stata sorteggiata nel girone A. Le altre due seconde squadre, ossia Juventus Next Gen e Atalanta U23 giocheranno rispettivamente nel girone B e nel girone C.

L’Inter U23 nel girone A: la composizione di tutti i gironi di Serie C

GIRONE A

ALBINOLEFFE ALCIONE MILANO ARZIGNANO VALCHIAMPO CITTADELLA DOLOMITI BELLUNESI GIANA ERMINIO INTER U23 VICENZA LECCO LUMEZZANE NOVARA OSPITALETTO PERGOLETTESE PRO PATRIA PRO VERCELLI RENATE TRENTO TRIESTINA UNION BRESCIA VIRTUS VERONA

GIRONE B

AREZZO ASCOLI BRA CAMPOBASSO CARPI FORLÌ GUBBIO GUIDONIA MONTECELIO JUVENTUS NEXT GEN LIVORNO PERUGIA PINETO PONTEDERA RAVENNA RIMINI SAMBENEDETTESE TERNANA TORRES VIS PESARO

GIRONE C

ATALANTA U23 AUDACE CERIGNOLA AZ PICERNO BENEVENTO CASARANO CASERTANA CATANIA CAVESE COSENZA CROTONE FOGGIA PIANESE GIUGLIANO LATINA MONOPOLI POTENZA SALERNITANA SIRACUSA SORRENTO TEAM ALTAMURA TRAPANI