UFFICIALE – La Serie A si ferma ancora per lutto Nazionale! Inter-Roma rinviata

Ora è ufficiale: sabato 26 aprile il campionato di Serie A sarà sospeso in segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco, che si terranno in mattinata a Roma. A confermarlo è stato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei Ministri che ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale. Di conseguenza, anche Inter-Roma sarà rinviata.

UFFICIALE IL RINVIO – Nello Musumeci ha così dichiarato al termine del Consiglio dei Ministri: «Sabato il campionato sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno regolarmente». Una decisione che impatta in modo diretto sugli anticipi previsti per sabato, a partire da Inter-Roma, big match del weekend programmato per le 18 allo stadio Meazza, ma anche su Como-Genoa (ore 15) e soprattutto Lazio-Parma, che si sarebbe dovuta disputare nella Capitale, cuore delle celebrazioni funebri. Per tutte queste gare ora si attende solo la nuova data del recupero, che dovrà essere individuata dalla Lega Serie A tenendo conto di un calendario già congestionato.

Inter-Roma ora quando si recupera? Un’idea folle

POSSIBILE RECUPERO – l rinvio di Inter-Roma, in particolare, apre un problema non da poco per l’Inter, attesa mercoledì 30 aprile dalla semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona. Riprogrammare il big match per domenica 27 potrebbe mettere i nerazzurri in seria difficoltà sul piano fisico e della preparazione. L’altra opzione è quella di posticipare la partita a maggio, tra una gara e l’altra, ammesso che vi sia uno spazio utile. La decisione del governo è comprensibile e doverosa nel rispetto del lutto nazionale, ma lascia la Serie A con più di un rebus da risolvere. L’attesa ora si sposta sulla Lega, che dovrà trovare soluzioni senza compromettere la regolarità e la competitività del campionato.