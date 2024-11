UFFICIALE – Ricavi Uefa, Inter già al top: l’incasso della prima fase!

In merito ai ricavi Uefa, l’Inter già può attingere su un tesoretto niente male. Di seguito, l’ammontare del club per la prima fase della Champions League.

AUMENTO NOTEVOLE – In merito ai conti economici del club, sorti dalla conversazione telefonica di oggi tra i soci, l’Inter annuncia l’importante aumento relativo ai ricavi per i club per la nuova Super Champions League: “L’attuale stagione sportiva (2024/2025) è la prima del nuovo ciclo triennale UEFA (che prevede un nuovo formato per l’UCL e altre competizioni), per il quale i ricavi netti distribuibili totali per i club partecipanti sono aumentati di circa il 22% rispetto al ciclo precedente”. Nella prossima nota, l’Inter annuncia anche le entrate fino a questo punto della Champions League.

Champions League, ricavi Uefa: l’Inter è già al top!

RICAVI GIÀ SUPER – Allo stesso tempo, il club ha già annunciato i ricavi attuali dopo nemmeno la fine della prima fase della Champions League: “Sulla base delle risorse disponibili a livello UEFA e del modello di distribuzione in atto, ci aspettiamo che MediaCo abbia ottenuto entrate pari a circa 70 milioni di euro solo per aver giocato la fase iniziale del campionato. Tale importo può aumentare a seconda dell’ulteriore progressione della squadra nella

competizione”.