UFFICIALE – Ranocchia dice basta: annunciato l’addio al calcio giocato

Si è concretizzata la notizia che già da ieri – dopo la rescissione consensuale con il Monza – aleggiava nell’aria: Andrea Ranocchia ha ufficialmente dato il suo addio al calcio giocato.

SCARPINI AL CHIODO – Non solo Goran Pandev (vedi articolo). Oggi un altro giocatore ex Inter ha annunciato l’addio ufficiale al calcio. Si tratta di Andrea Ranocchia, che già ieri aveva annunciato la rescissione consensuale con il Monza dopo il brutto infortunio subito a inizio campionato contro il Napoli. Attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, il difensore ha quindi ufficialmente comunicato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Che dire, in bocca al lupo Andrea!