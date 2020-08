UFFICIALE – Pirlo nuovo allenatore della Juventus: i dettagli contrattuali

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo l’ennesima delusione in Champions League Maurizio Sarri è stato esonerato con l’ex regista che compie subito il salto dall’Under 23

COMUNICATO – “Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio. La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi. Andrea Pirlo ha firmato oggi un contratto biennale fino al 30 giugno 2022″.

Fonte: juventus.com