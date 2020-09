UFFICIALE – Pinamonti torna all’Inter! SarÃ  il vice-Lukaku: la formula

UFFICIALE – Pinamonti torna all’Inter! Sarà il vice-Lukaku: la formula

Andrea Pinamonti

Andrea Pinamonti torna all’Inter, adesso è ufficiale! Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri. Ecco il comunicato dell’Inter che acquista il calciatore, la scorsa stagione ceduto al Genoa.

UFFICIALE – Andrea Pinamonti torna all’Inter e dunque sarà a disposizione del tecnico Antonio Conte in vista della stagione 2020-21. L’ex attaccante del Genoa si legherà ai nerazzurri per i prossimi quattro anni guadagnando 2 milioni a stagione più bonus. Questo il comunicato del club: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Pinamonti dal Genoa C.F.C. L’attaccante, classe 1999, vanta 5 presenze in Prima Squadra con la maglia dell’Inter, avendo esordito in nerazzurro a 17 anni nel 2016/2017. Entrato nel Settore Giovanile dell’Inter nel 2013, è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa Italia (2018). Nella stagione 2017/2018 ha disputato la Serie A con il Frosinone (27 presenze, 5 gol), mentre nel 2019/2020 ha vestito la maglia del Genoa: 32 presenze e 5 gol in Serie A, 2 presenze e 2 reti in Coppa Italia”.

Fonte: Inter.it