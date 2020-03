UFFICIALE – Napoli-Inter rinviata a data da destinarsi: il motivo

Governo e Prefettura partenopea hanno deciso il rinvio di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma giovedì sera, a data da destinarsi

UFFICIALITÀ – Ufficiale il rinvio di Napoli-Inter a data destinarsi. Così hanno deciso il Governo e la la Prefettura di Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani sera al San Paolo. Scelta per motivi di sicurezza, per evitare la riunione di una moltitudine di soggetti nello stesso luogo.