UFFICIALE – Maxischermo per PSG-Inter: ecco quando poter acquistare i biglietti

PSG-Inter, arrivano novità importanti sul fronte della vendita dei biglietti per assistere al match dai maxischermo di San Siro. Di seguito tutti i dettagli.

IL COMUNICATO – PSG–Inter si giocherà sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera. I tifosi nerazzurri, che non saranno allo stadio, avranno la possibilità di supportare la propria squadra direttamente da San Siro, dove verranno aperti i cancelli per consentire la visione del match dai maxischermo. A confermarlo è la stessa Società meneghina, che ha così annunciato la data e l’orario di vendita dei biglietti per l’evento: «I tifosi nerazzurri avranno l’opportunità di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxi-schermo. Sarà una notte piena di passione, con i tifosi che vivranno un’esperienza emozionante a partire dalle 19:00 , quando apriranno i cancelli del Meazza. Show, intrattenimento e… attesa del fischio d’inizio, fissato per le 21:00.

I biglietti saranno in vendita da martedì 27 maggio a partire da 10 euro su vivaticket.com».

PSG-Inter, ulteriori dettagli sulla vendita dei biglietti per assistere al match da San Siro!

GLI AGGIORNAMENTI – L’Inter prosegue così sulla vendita dei biglietti per seguire PSG-Inter dai maxischermo di San Siro: «La prima fase di vendita dei tagliandi per il maxi-schermo a San Siro prenderà il via alle ore 12:00 di martedì 27 e proseguirà fino alla mezzanotte: sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail.

I biglietti saranno nominativi: non è previsto il cambio utilizzatore.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità».