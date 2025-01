UFFICIALE – Massimiliano Catanese nuovo Chief of Staff dell’Inter! Ecco chi è

L’Inter dà il benvenuto a Massimiliano Catanese in società, sarà il nuovo Chief of Staff del club. Di seguito la nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale.

NUOVO DIRIGENTE – “FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che, a partire da mercoledì 1° gennaio 2025, Massimiliano Catanese è entrato a far parte della società con il ruolo di Chief of Staff. A partire da giugno 2024, dopo l’acquisizione di Inter da parte di Oaktree, Massimiliano ha ricevuto dalla nuova proprietà l’incarico di condurre un assessment sulle strutture e sui processi del Club, collaborando con tutti i dipartimenti aziendali come principale punto di riferimento interno per la proprietà. Nel suo nuovo ruolo, Massimiliano Catanese continuerà a fungere da raccordo tra il top management e la proprietà, supervisionando direttamente le attività delle seguenti funzioni aziendali, a supporto delle aree Sport e Corporate del Club: Legal, Human Resources & Organization, Procurement & Logistics, Real Estate, e Technology”

Catanese, nuovo ruolo all’Inter! Ecco chi è

CURIOSITÀ – “Già amministratore delegato per Inter nella società compartecipata M-I Stadio S.r.l. da ottobre 2024, Massimiliano lavorerà a stretto contatto con il top management e la proprietà Oaktree, contribuendo al rafforzamento e allo sviluppo delle attività del Club. Laureato in Business Management presso l’Università Bocconi di Milano, nei suoi oltre vent’anni di esperienza Massimiliano Catanese ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende e società di consulenza, con un focus su sviluppo strategico di business, processi di integrazione e acquisizione, gestione finanziaria, negoziazione e project management, sia in Italia che all’estero. FC Internazionale Milano dà quindi il benvenuto a Massimiliano Catanese nel Gruppo Inter, augurandogli un proficuo lavoro e un futuro di successi.”.

Fonte: Inter.it