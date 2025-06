UFFICIALE – Maglia Inter da trasferta 2025-26: presentazione con Nike

Svelata la maglia da trasferta dell’Inter in collaborazione con Nike. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

NUOVA MAGLIA DA TRASFERTA – Alla vigilia dell’inizio dell’avventura nerazzurra alla FIFA Club World Cup 2025, Inter e Nike presentano la nuova Maglia Away per la stagione 2025/26, che i giocatori indosseranno a Los Angeles nella partita di esordio contro il Monterrey. Il design del nuovo kit traduce visivamente i valori fondanti dell’Inter, inclusione e diversità, con un pattern che celebra l’idea che la forza del collettivo nasce dall’unicità di ogni singolo elemento. L’eredità del motto Brothers and Sisters of the World, presente anche all’interno del colletto, viene così ancora una volta celebrata e rafforzata. Dal punto di vista estetico, la maglia trae ispirazione dalla manifattura tessile italiana per creare un motivo intrecciato e sovrapposto, che ricorda i tessuti della moda e le tecniche artigianali di lavorazione, sottolineando l’importanza della tradizione e dell’innovazione che si incontrano nel cuore di Milano.

L’Inter presenta la maglia da trasferta: caratteristiche, testimonial e uscita

CARATTERISTICHE – La palette di colori, sobria e raffinata, è dominata dalla tonalità Aqua Ghost, arricchita da accenti sportivi moderni. I dettagli grafici come il logo Inter, lo swoosh Nike e le patch dei Partner di maglia Betsson.Sport, Gate e U-Power sono realizzati in Blue Void, per un contrasto visivo forte e riconoscibile. La nuova maglia Away è pensata per essere non solo un capo tecnico ma anche un simbolo di appartenenza e rispetto, portatore di valori universali che vanno oltre il calcio. La sua estetica moderna e sofisticata si inserisce perfettamente nella visione di un club che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, portando avanti un messaggio di inclusione e rispetto. TESTIMONIAL – Ad arricchire il lancio, i giocatori della Prima Squadra maschile Marcus Thuram, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto e le Inter Women Lina Magull e Marija Ana Milinković hanno posato con la nuova maglia su uno sfondo minimalista, che enfatizza i colori e i dettagli del nuovo kit. USCITA – La maglia Away 25/26 sarà disponibile all’acquisto a partire da oggi, giovedì 12 giugno, sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Galleria Passarella, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike. Fonte: Inter.it