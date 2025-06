UFFICIALE – Luis Henrique arriva all’Inter: il comunicato del club

L’Inter annuncia l’arrivo di Luis Henrique. Il brasiliano arriva a titolo definitivo in nerazzurro. Di seguito il comunicato ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE – L’Inter ha annunciato, tramite il proprio sito, l’acquisto di Luis Henrique. Questa la nota del club nerazzurro: “Luis Henrique è un nuovo giocatore dell’Inter. Il brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marseille”.

Nel comunicato l’Inter ripercorre la storia di Luis Henrique

ORIGINI – João Pessoa è una città dello stato di Paraíba, in Brasile. Fondata nel 1585 in occasione delle celebrazioni di un patto di pace tra portoghesi e indigeni, la città sorge sulla Punta di Seixas, il punto più orientale di tutto il Sudamerica, sull’Oceano Atlantico. Un luogo che parla di unione e concordia tra popoli e culture, che unisce America ed Europa, città che si protende verso il Vecchio Continente. Qui il 14 dicembre 2001 è nato Luis Henrique Tomaz de Lima.

ESORDIO – Una storia di connessioni antiche, che si rispecchiano anche nella carriera del brasiliano. Come ogni bambino nato in questa parte del Mondo il suo sogno è quello di giocare a calcio: viene notato dal Botafogo e la sua vita cambia, si trasferisce a Rio de Janeiro. Esordisce il 4 dicembre 2019 nel Brasileirão, giocando 33’ in una partita contro l’Atlético Mineiro.

CARATTERISTICHE – Giocatore tra i più veloci della Ligue 1, Luis Henrique ha raggiunto la velocità massima di 36,98 KM/H nella stagione appena conclusa. Esterno destro rapido e tecnico, abile nel dribbling, il brasiliano può ricoprire diverse posizioni, giocando da ala o da quinto, sia a destra che a sinistra. Il vento alle sue spalle continua a soffiare forte e ora lo spinge fino a Milano, dove diventa il 36° brasiliano della storia dell’Inter. Per Luis inizia una nuova avventura, un’avventura in cui correrà alla massima velocità. Fonte: Inter.it