UFFICIALE – L’IFAB aumenta le sostituzioni nel calcio: ecco le misure

L’IFAB (International Football Association Board) ha preso una decisione importante per le competizioni calcistiche che riprenderanno: come ventilato da giorni, infatti saranno aumentate le sostituzioni permesse in ogni partita

Mentre il calcio continua a lavorare sulla ripresa delle competizioni al momento sospese a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’IFAB ha deciso di apportare una modifica temporanea al regolamento del gioco del calcio basandosi sulla proposta della FIFA per proteggere il benessere dei giocatori. Per le competizioni che sono iniziate e che devono essere completate entro quest’anno, l’IFAB ha infatti accettato la proposta della FIFA di modificare temporaneamente gli articoli del regolamento del gioco del calcio riguardo le sostituzioni. Saranno infatti consentito un massimo di cinque sostituzioni per squadra in luogo delle attuali tre. Per evitare interruzioni del gioco a ogni squadra saranno comunque concesse solo tre “finestre” per poter effettuare le sostituzioni.

L’emendamento è temporaneo ed entra in vigore con effetto immediato. La decisione se applicare o meno questo cambiamento nel regolamento del gioco del calcio resta comunque a discrezione dei singoli organizzatori delle competizioni, mentre IFAB e FIFA valuteranno in seguito se tale modifica temporanea dovrà essere estesa ulteriormente anche nel 2021.

In relazione inoltre alle competizioni in cui è utilizzato il VAR si specifica che i singoli organizzatori possono sospendere il loro utilizzo.

fonte: theifab.com