UFFICIALE – Leghe e calciatori contro la Fifa: duro comunicato stampa

Calciatori e leghe europee contro la Fifa. Durissimo il comunicato stampa redatto da FIFPRO Europe, European Leagues e Liga.

COMUNICATO STAMPA – FIFPRO Europe e European Leagues, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione europea contro la FIFA per la sua condotta riguardante l’imposizione del calendario delle partite internazionali. Comprese le decisioni relative alla Coppa del mondo per club FIFA 2025. Il reclamo alla Commissione europea sul calendario delle partite spiega che il conflitto di interessi della FIFA in quanto organizzatore della competizione e organo di governo, unito alla mancanza di un coinvolgimento significativo con le parti interessate. Il calendario calcistico internazionale sovra-saturato mette a rischio la sicurezza e il benessere dei giocatori. E minaccia la sostenibilità economica e sociale di importanti competizioni nazionali che sono state apprezzate per generazioni in Europa e nel mondo.

Il calcio contro la Fifa: minaccia e abusi! Grido di allarme

MINACCIA – La presentazione segue un’ampia revisione del caso da parte degli avvocati. Questi agiscono per FIFPRO Europe e European Leagues, i cui consigli hanno accettato l’azione legale a luglio. Arriva in mezzo a preoccupazioni diffuse sollevate pubblicamente dai giocatori. Circa l’impatto che un calendario calcistico insostenibile ha sulla loro salute, benessere e longevità della carriera. Il comportamento della FIFA minaccia anche la sostenibilità economica e sociale e la stabilità di importanti competizioni nazionali apprezzate per generazioni dai tifosi in Europa e in tutto il mondo.

ABUSO – Il reclamo, presentato oggi durante una conferenza stampa a Bruxelles, spiega come l’imposizione da parte della FIFA di decisioni sul calendario internazionale costituisca un abuso di posizione dominante e violi il diritto dell’Unione Europea. La recente giurisprudenza delle corti dell’UE, comprese le sentenze della Corte di giustizia europea nei casi “Super League” e “Diarra“, chiarisce che, dato il suo conflitto di interessi, la FIFA deve esercitare le sue funzioni di regolamentazione in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato. E in modo da neutralizzare tale conflitto di interessi.