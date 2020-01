UFFICIALE – Lazaro firma con il Newcastle: i dettagli della trattativa

Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle: il terzino ormai ex Inter è stato annunciato dal profilo Twitter e dal sito ufficiale della società inglese. Ufficialità confermata anche da una nota sul sito ufficiale nerazzurro.

CESSIONE UFFICIALE – “Wilkommen, Valentino!”. Con queste parole la pagina ufficiale Twitter del Newcastle ha annunciato l’arrivo dall’Inter del terzino Valentino Lazaro. Arrivato in estate dall’Hertha Berlino, l’austriaco non ha trovato molto spazio nello scacchiere di Antonio Conte, tanto da essere ceduto dopo soli sei mesi dal suo arrivo. Ufficiale dunque il passaggio in prestito fino a fine stagione nel club inglese, dove indosserà la maglia numero 23, con opzione per la trasformazione in un trasferimento definitivo.