UFFICIALE – La Scozia dice stop al campionato, assegnato il titolo

Anche la Scozia ha deciso di concludere anticipatamente il campionato 2019/20 sospeso per l’esplodere dell’emergenza Coronavirus. La classifica viene congelata con proclamazione di un campione e con una retrocessione

La Premiership scozzese si unisce ai campionati che sono stati dichiarati conclusi in anticipo dopo la sospensione causata dall’esplodere dell’emergenza Coronavirus. La SPFL (Scottish Professional Football League) ha infatti annunciato oggi che è stato raggiunto un accordo unanime tra i 12 club che compongono la massima categoria scozzese sull’impossibilità di concludere la stagione in corso. In conseguenza di tale decisione i piazzamenti finali sono stati stabiliti in base alla classifica fino alle partite giocate al 13 marzo. Il Celtic Glasgow è stato quindi proclamato campione, mentre l’Hearts ultimo in classifica è retrocesso in seconda divisione.

fonte: spfl.com.uk