UFFICIALE – Kolarov lascia la Serbia Under-21! L’Inter lo aspetta

Ora è ufficiale: Aleksandar Kolarov lascia la guida della Nazionale Under 21 della Serbia per intraprendere una nuova avventura professionale al fianco di Cristian Chivu. L’ex terzino dell’Inter, infatti, sarà il nuovo vice allenatore del tecnico romeno nella prossima stagione nerazzurra, sancendo così il suo ritorno ad Appiano Gentile, questa volta con una nuova veste.

LA NOTA – La notizia è stata confermata dalla stessa Federazione calcistica serba attraverso un comunicato ufficiale: “Aleksandar Kolarov ha accettato l’offerta dell’Inter per entrare nello staff tecnico della squadra finalista dell’ultima Champions League, in qualità di primo assistente allenatore. Quando lo abbiamo nominato alla guida dell’Under 21, eravamo convinti che fosse l’inizio di una grande carriera da allenatore”. Kolarov, che da calciatore ha vestito le maglie di Lazio, Manchester City, Roma e Inter, ha chiuso la sua carriera proprio in nerazzurro nel 2022, vincendo Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il suo passaggio al ruolo di allenatore è stato rapido ma convincente, come testimoniato dalla Federazione serba: “Nonostante il suo incarico sia stato breve, Aleksandar ha dimostrato professionalità, entusiasmo e dedizione, soprattutto nel lavoro con i giovani. Il suo passaggio a uno dei top club europei è motivo di orgoglio per tutto il calcio serbo”.

Kolarov saluta la Serbia Under-21, l’Inter e Chivu lo aspettano

NUOVA AVVENTURA – Il segretario generale Branko Radujko ha voluto salutare il tecnico con parole di grande affetto e stima: “Siamo fieri che abbia mosso i primi passi da allenatore con noi. Gli auguriamo il meglio con l’Inter, club con cui ha già vinto da giocatore, e siamo certi che saprà lasciare il segno anche da tecnico”. La Federazione comunicherà a breve il nome del nuovo selezionatore dell’Under 21 in vista degli Europei 2027, che si disputeranno proprio in Serbia. Intanto, Kolarov si prepara a una sfida di altissimo livello: quella nerazzurra, accanto a Chivu.