UFFICIALE – Kamate ritorna dall’AVS e l’Inter lo manda in Serie B

Nuova avventura ma in Italia per Kamate, che in estate era stato ceduto in Portogallo all’AVS. L’Inter lo manda giocare in Serie B. Nuova esperienza.

COMUNICATO UFFICIALE – “FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società AVS Futebol SAD dell’attaccante classe 2004 Issiaka Kamate. Contestualmente ne comunica il trasferimento a titolo temporaneo al Modena fino al termine della stagione”. L’Inter ha richiamato il proprio attaccante Kamate, ceduto in estate in prestito in Portogallo, e lo ha mandato in Serie B italiana e precisamente al Modena. In cadetteria, i nerazzurri potranno dunque visionarlo da vicino.

Kamate in Serie B come Esposito e Akinsanmiro: l’Inter potrà visionarlo da vicino

NUOVA ESPERIENZA – Nello stesso campionato cadetto, Kamate potrà sfidare i suoi ex compagni nella Primavera nerazzurra, ossia Francesco Pio Esposito, che oggi milita allo Spezia, ed Ebenezer Akinsanmiro della Sampdoria. In Portogallo, in appena sei mesi, Kamate non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante giocando complessivamente 395 minuti tra campionato e coppa senza segnare o siglare assist vincenti. Ora va al Modena per dare una mano alla squadra di Paolo Mandelli, che si trova al dodicesimo posto in classifica.