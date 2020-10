UFFICIALE – Joao Mario torna allo Sporting CP! Ecco l’annuncio

Joao Mario è ufficialmente un nuovo calciatore dello Sporting CP. Il portoghese torna dunque nel club dove è cresciuto dopo le ultime stagioni in cui ha militato in Italia, Russia e Inghilterra. Di seguito l’annuncio ufficiale della società portoghese, pubblicato pochi minuti fa

RITORNO UFFICIALE – Si è ufficialmente conclusa positivamente la trattativa per il ritorno di Joao Mario in Portogallo. Il trequartista è un nuovo calciatore dello Sporting CP che ha annunciato l’acquisto in prestito del centrocampista con un post pubblicato sul profilo ufficiale su Twitter del club portoghese: “E’ tornato” si legge nella didascalia. Di seguito l’annuncio e il video.