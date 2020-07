UFFICIALE – Joao Mario lascia la Lokomotiv Mosca: il comunicato

Joao Mario lascia la Lokomotiv Mosca. Dopo il saluto del calciatore al club russo (qui i dettagli) arriva il comunicato ufficiale del club russo. Il calciatore portoghese, finito il prestito, torna quindi all’Inter, club proprietario del cartellino

UFFICIALE – Joao Mario lascia la Lokomotiv Mosca. Ad ufficializzarlo un comunicato apparso sul sito ufficiale del club. Di seguito la nota: “Il centrocampista Joao Mario ha lasciato la Lokomotiv Mosca, dopo la scandenza del prestito. Per la nostra squadra il calciatore portoghese ha disputato 22 partite, segnato un gol e servito 5 assist, finendo secondo in classifica. Vogliamo ringraziare Joao ed augurargli il meglio per il futuro!”

Fonte: fclm.ru