UFFICIALE – Inter U23, lo staff tecnico di Vecchi: i 7 collaboratori

L’Inter U23 è ufficialmente nata e prenderà parte al prossimo campionato di Serie C. Mister Vecchi è l’allenatore. Il club ha appena annunciato anche l’intero staff tecnico, che supporterà l’allenatore bergamasco.

NEONATA – È nata ufficialmente l’Inter U23, nuova squadra del Club nerazzurro che parteciperà alla prossima Serie C Sky Wifi. Un nuovo progetto strategico di grande valore: l’allenatore della nuova formazione nerazzurra sarà Stefano Vecchi, come già annunciato.

L’intero staff tecnico dell’Inter U23 guidata da Stefano Vecchi

Di seguito l’elenco completo dei collaboratori che comporranno lo staff tecnico dell’Inter Under-23:

Stefano Vecchi – Allenatore

Omar Danesi – Vice Allenatore

Giovanni Barbugian – Collaboratore tecnico

Alessandro Ciullini – Preparatore atletico

Paolo Bezzi – Preparatore atletico

Paolo Castelli – Preparatore dei portieri

Giacomo Toninato – Match analyst

Matia Costigliolo – Match analyst

L’Inter Under-23 in campo domenica 3 agosto per test in famiglia

TEST – Lo staff tecnico dell’Inter Under-23, così come l’intero organico, avrà un primo test in famiglia domenica 3 agosto contro la squadra di Cristian Chivu. Una sfida inedita e anche particolare, tra la neonata compagine di Stefano Vecchi, che cercherà sin da subito di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato di Serie C, e la nuova Beneamata di Chivu. Quest’ultima avrà poi altre impegni (vedi avversarie e date).