UFFICIALE – Inter U23, comunicato l’arrivo di tre giocatori: la nota

L’Inter U23, inserito nel girone A del prossimo campionato di Serie C (vedi articolo), ha appena ufficializzato l’arrivo di tre giocatori.

COMUNICATO UFFICIALE – L’arrivo all’Inter U23 di tre giocatori: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro a titolo definitivo dal Cesena di Giuseppe Prestia e da svincolati di Riccardo Melgrati e Tommaso Avitabile“.

Chi sono i tre nuovi giocatori dell’Inter U23?

Prestia, Melgrati e Avitabile sono i primi tre acquisti dell’Inter U23. Esperienza, leadership e solidità difensiva: Giuseppe Prestia, difensore classe 1993, è cresciuto nel vivaio del Palermo, dove è stato anche capitano della Primavera. Ha poi vestito le maglie di Ascoli, Crotone e Parma, con cui ha debuttato in Serie A. Centrale affidabile e di personalità, ha giocato le ultime tre stagioni al Cesena, diventandone il capitano e contribuendo alla miglior difesa della Serie C 2023/24. Nel suo percorso anche un’esperienza europea con due stagioni in Romania, oltre ai playoff vinti con l’Alessandria.

Riccardo Melgrati torna a vestire i colori nerazzurri, ritrovando l’Inter dopo gli anni trascorsi nel Settore Giovanile. Classe ’94, il portiere ha maturato grande esperienza tra Serie B e Serie C, difendendo i pali di club storici come Cesena, Pro Vercelli e Lecco. Nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze complessive tra SPAL e Lucchese.

Giovane, determinato e con già importanti esperienze alle spalle: Tommaso Avitabile è un terzino destro classe 2006, cresciuto nei settori giovanili di Fiorenzuola e Cremonese. Si è messo in evidenza nell’ultima stagione con il Ciliverghe in Serie D, dove ha collezionato 36 presenze e 2 reti. Ora è pronto a vestire il nerazzurro e a proseguire il suo percorso di crescita con l’Inter. Fonte: inter.it