UFFICIALE – Inter, tre amichevoli estive trasmesse su DAZN: i dettagli!

Secondo appuntamento venerdì 8 agosto alle ore 20:00 allo Stade Louis-II di Monaco, dove i nerazzurri affronteranno i padroni di casa del Monaco in un’amichevole internazionale di alto livello: anche questa sfida sarà trasmessa live su DAZN, mentre la differita andrà in onda su Inter TV alle ore 24:00″.

Inter, un’ultima amichevole trasmessa su DAZN: la sfida

I DETTAGLI – Il comunicato prosegue in questi termini: “Infine, sabato 16 agosto alle ore 20:30, sarà il San Nicola di Bari a ospitare l’ultimo test prima dell’inizio della stagione: l’Inter sfiderà l’Olympiacos in un appuntamento affascinante, anch’esso in diretta su DAZN e in differita su Inter TV a partire dalle ore 24:00.