UFFICIALE – Inter-Roma sabato, ma cambia l’orario! Nessun rinvio

Inter-Roma resta di sabato 26 aprile e non verrà spostata a domenica 27. Ma cambia l’orario della partita, ecco a che ora sarà.

UFFICIALE – Niente rinvio di Inter-Roma: la partita si disputerà sabato 26 aprile alle ore 20.45. Concessa una deroga per far fronte all’impegno della squadra di Simone Inzaghi contro il Barcellona il 30 aprile nella semifinale di andata di Champions League. Unica partita che si disputerà sabato, visto che le altre hanno ricevuto un rinvio per commemorare i funerali di Papa Francesco, in programma sabato alle 18 alla Basilica di San Pietro a Roma. Praticamente, le due squadre prenderanno lo slot inizialmente occupato da Lazio-Parma, che invece, potrebbe essere rinviata a lunedì.

Inter-Roma di sabato, ma senza tifosi giallorossi

SENZA TIFOSI GIALLOROSSI – A margine degli scontri a Roma prima del derby della Capitale dell’altra domenica sera, il Viminale ha adottato una misura “drastica” nei confronti dei tifosi di Roma e Lazio. Il Viminale ha poi spiegato alla FIGC che a partire dalla prossima stagione non sarà consentito alle due squadre romane di giocare in orario serale partite ad alto rischio. Per i disordini prima del derby di Roma, la polizia ha anche arrestato tre ultrà della Lazio e 3 della Roma. Dunque, sabato non ci saranno tifosi giallorossi a San Siro.