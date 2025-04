UFFICIALE – Inter-Roma, clamoroso: niente sabato! Sarà domenica: l’orario

Altro clamoroso dietrofront per Inter-Roma: si gioca domenica e non sabato. C’è il comunicato ufficiale, ecco a che ora si gioca.

RIBALTONE – Incredibile quello che sta succedendo per Inter-Roma, partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Il match, inizialmente calendarizzato per sabato 26 alle 18, è stato spostato per commemorare i funerali di Papa Francesco, il Santo Padre scomparso nella giornata di ieri. Non solo Inter-Roma, ma tutte le partite previste al sabato sono state appunto rinviate, quindi anche: Como-Genoa e Lazio-Parma. Il match, fino a prima delle 19, si sarebbe dovuto disputare domenica 27 alle 12.30, a soli tre giorni dalla semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter. Dopodiché si è passati a sabato alle 20.45, mentre adesso il nuovo e clamoroso ribaltone: si gioca domenica 27 alle 15.00.

Inter-Roma di domenica alle 15: a tre giorni da Barcellona

ORA UFFICIALE – Confermato come domenica il giorno della partita, l’orario sarà alle 15. Appena diramato il comunicato della Lega Serie A per definire il tutto. La Beneamata, che il 30 sarà ospite a Barcellona contro i catalani in Champions League, domani giocherà contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Incredibile quanto successo nelle ultime ore, una situazione grottesca. I nerazzurri avranno un giorno in meno per preparare la partita di Champions.