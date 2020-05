UFFICIALE – L’Inter riprende gli allenamenti! L’esito dei test per il Coronavirus

L’Inter torna al lavoro, esattamente due mesi dopo l’ultima partita. Come anticipato già dalla giornata di ieri (vedi articolo) la società riapre Appiano Gentile per gli allenamenti individuali. Non ci sono casi di positività al Coronavirus nei test svolti in questi giorni.

RIPRESA POST CORONAVIRUS – “FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi.

Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica”.

Fonte: Inter.it