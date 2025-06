UFFICIALE – L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 415 milioni di euro

RIMNota ufficiale dell’Inter sul rimborso anticipato del Bond da 415 milioni di euro. Di seguito tutte condizioni e il comunicato.

NOTA UFFICIALE – CON LA PRESENTE SI DÀ AVVISO ai sensi della Sezione 3.03 dell’atto di sottoscrizione datato 9 febbraio 2022 (l'”Atto di sottoscrizione”) da e tra, tra gli altri, Inter Media and Communication S.p.A. (l'”Emittente”), The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. in qualità di trustee e rappresentante di sicurezza (rappresentante) dei Titolari (il “Trustee”), Intesa Sanpaolo S.p.A. In qualità di agente di sicurezza (l'”Agente di Sicurezza”), The Bank of New York Mellon, Filiale di Londra. In qualità di agente di pagamento principale (l'”Agente di Pagamento”). E The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Lussemburgo, in qualità di agente di registro e trasferimento, ai sensi del quale l’Emittente ha emesso le sue Note Senior Secured da €415.000.000 al 6,750% con scadenza nel 2027 (le “Note”) ai titolari delle Note. Che, in conformità al paragrafo 5 delle stesse e alla Sezione 3.03 dell’Indenture.

RIMBORSO – l’Emittente ha esercitato il suo diritto di rimborso e con la presente richiede il rimborso e rimborserà il 26 giugno 2025 (la “Data di Rimborso”), tutte le Note non precedentemente consegnate all’Agente di Pagamento per la cancellazione a un prezzo di rimborso di 101,6875% dell’importo principale di tali Titoli, più interessi maturati e non pagati fino alla Data di Rimborso, esclusa.

Termini e condizioni del rimborso dell’Inter

CONDIZIONE UNA – L’Emittente comunica con la presente che l’intero importo nominale aggregato in circolazione delle Note alla Data di Rimborso sarà rimborsato in conformità al paragrafo 5 delle Note e alla Sezione 3.03 dell’Indenture. Il rimborso delle Note è subordinato alla disponibilità di fondi ottenuti dai proventi di un’operazione di finanziamento tramite debito nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente la Data di Rimborso sufficienti. Unitamente alla liquidità disponibile, a pagare il Prezzo di Rimborso (come definito nel presente documento) (la “Condizione”).

Nel caso in cui la Condizione non sia stata soddisfatta (o rinunciata dall’Emittente a sua esclusiva discrezione) alla Data di Rimborso o entro tale Data. Il rimborso potrebbe non aver luogo e la presente Comunicazione di Rimborso potrebbe essere annullata.

Inoltre, l’Emittente può, a sua esclusiva discrezione, posticipare la Data di Rimborso fino al momento in cui la Condizione non sia soddisfatta. Di conseguenza, nessuna delle Note sarà considerata dovuta e pagabile alla Data di Rimborso a meno che e fino a quando la Condizione non sia soddisfatta. O rinunciata dall’Emittente a sua esclusiva discrezione.

Fermo restando il soddisfacimento o la rinuncia alla Condizione, la data di rimborso delle Note sarà la più recente tra (i) il 26 giugno 2025 e (ii) se la Condizione non è stata soddisfatta o rinunciata entro il 26 giugno 2025. Un giorno lavorativo successivo al soddisfacimento o alla rinuncia alla Condizione e notificata ai Titolari dall’Emittente.

CONDIZIONE DUE – I pagamenti di rimborso saranno effettuati lo stesso giorno della Data di Rimborso. La data di registrazione sarà il 25 giugno 2025.

CONDIZIONE TRE – Il prezzo di rimborso delle Note sarà composto (i) dal 101,6875% dell’importo principale delle Note da rimborsare, pari a € 399.491.644,89 e (ii) dagli interessi maturati e non pagati.