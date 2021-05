UFFICIALE – Inter-Oaktree prestito da 275mln: la nota ufficiale

Dopo tanto parlare ora è ufficiale: Oaktree finanzierà l’Inter prestando al club nerazzurro – tramite Great Horizon – 275 milioni di euro. Ecco la nota ufficiale della società trasmessa all’ANSA

NOTA UFFICIALE – “A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid”.

CONDIZIONI – “Calcio e Finanza” sottolinea inoltre come una parte dei fondi servirà per liquidare Lion Rock. Oaktree inoltre ha ottenuto lo stesso club nerazzurro come pegno in caso di mancata restituzione del credito da 275 milioni di euro nei 3 anni concordati.