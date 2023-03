UFFICIALE – Inter, nuovo accordo con Ria Money Transfer: sarà Official Money Transfer Partner

L’Inter annuncia di aver siglato una partnership con Ria Money Transfer, brand parte del gruppo Euronet e leader mondiale nell’industria del trasferimento transfrontaliero di denaro. L’azienda sarà Official Money Transfer Partner del Club nerazzurro fino a giugno 2025.

NUOVO PARTNER – “Questo nuovo accordo contribuirà ad aumentare la visibilità del marchio Ria in Italia e a livello internazionale, sfruttando l’ampia community globale dell’Inter, che conta più di 500 milioni di tifosi distribuiti in tutti i continenti. L’ampia fanbase nerazzurra si unisce così alla rilevanza globale del brand di trasferimento di denaro di Euronet, che è presente in oltre 180 paesi. I due brand condividono anche il valore fondante di apertura verso il mondo: il carattere internazionale e l’attenzione verso gli stranieri è infatti parte del DNA dell’Inter fin dal 1908, così come la missione principale di Ria è quella di aiutare i propri clienti, la maggior parte dei quali si trova lontano da casa, a costruire un futuro migliore”.

Fonte: Inter.it