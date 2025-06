UFFICIALE – Inter e Nike presentano la nuova prima maglia 2025-2026

FC Internazionale Milano e Nike lanciano oggi la Maglia Home per la stagione 2025/26, che rende omaggio all’identità del Club nerazzurro. Un lancio che anticipa la partecipazione della squadra al Mondiale per Club FIFA, al via il 21 giugno a Seattle.

NUOVA PRIMA MAGLIA – La nuova divisa rappresenta un tributo alla storia e all’identità visiva dell’Inter, unendo innovazione estetica e spirito nerazzurro. Le iconiche strisce blu e nere non vengono semplicemente riproposte, ma reinterpretate in una chiave inedita: osservando con attenzione il fronte della maglia, è possibile scorgere la parola “INTER” nascosta tra le geometrie delle strisce. Un dettaglio grafico raffinato, pensato per gli occhi più attenti e per i tifosi più appassionati, che rafforza il legame emotivo con il club. Il concept si muove sul filo sottile tra visibile e invisibile, parlando a più livelli: da un lato agli interisti di lunga data, che vi ritroveranno l’essenza del club, dall’altro a una nuova generazione di tifosi internazionali, sempre più coinvolti nel progetto nerazzurro.

DETTAGLI – Tra le novità più evidenti spicca anche l’introduzione di un nuovo colore, il “Chlorine Blu”, che colora in modo uniforme i loghi di Inter, Nike e degli sponsor di maglia – Betsson.Sport, Gate.io e U-Power – per la prima volta armonizzati graficamente. Il Chlorine Blu sarà anche il tratto distintivo della comunicazione visiva del club per tutta la stagione.

Nuova prima maglia Inter 2025-2026, quando il suo esordio?

PRIMA VOLTA – Il debutto ufficiale della nuova maglia avverrà nella seconda partita del girone del FIFA Club World Cup 2025, quando l’Inter affronterà gli Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle. La maglia è acquistabile già da oggi sullo store online ufficiale (store.inter.it), negli Inter Store (Milano, Castello e San Siro) e nei Nike Store di Milano (Corso Vittorio Emanuele e Loreto) e Roma (Via del Corso). Dal 12 giugno sarà disponibile anche presso i rivenditori autorizzati.

Fonte: Inter.it