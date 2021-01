UFFICIALE – Inter-Milan di Coppa Italia: data e orario dei quarti di finale

Coppa Italia 2020-2021 logo Inter-News

Inter-Milan, derby di Milano valido per i quarti di finale di Coppa Italia: ufficiale la data, così come l’orario della partita in gara secca

DETTAGLI – L’Inter ha reso noto tramite un comunicato ufficiale, pubblicato tramite il proprio sito, il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia, in cui sono presenti anche i dettagli su Inter-Milan.

COMUNICATO – “Inter-Milan, derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia, partita in gara secca, si disputerà martedì 26 gennaio alle ore 20:45 a San Siro. Questa dunque la data del Derby di Milano che determinerà il passaggio diretto alla semifinale di Coppa Italia. La vincente tra Inter e Milan affronterà la vincente tra Juventus e SPAL“.

QUARTI DI FINALE: DATE E ORARI

INTER-MILAN: MARTEDì 26/01 ore 20:45 RAIUNO

ATALANTA-vincente LAZIO/PARMA: MERCOLEDì 27/01 ore 17:45

JUVENTUS-SPAL: MERCOLEDì 27/01 ore 20:45

NAPOLI-SPEZIA: GIOVEDì 29/01 ore 21:00

Fonte: Inter.it