UFFICIALE − Inter e Locauto, la partnership continua: comunicato del club

L’Inter continua la sua partnership con la nota azienda di auto e veicoli commerciali a noleggio, Locauto. Collaborazione intrapresa a partire dalla stagione 2016/17

COMUNICATO − “Una sinergia tra realtà innovative, valori comuni, le radici nella città di Milano. Inter e Locauto Group rinnovano la propria partnership fino al 2025. Continua dunque il percorso, iniziato nella stagione 2016/2017, tra il Club nerazzurro e l’azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali. Fondata nel 1979 a Milano, Locauto è un punto di riferimento in Italia per la mobilità di aziende e privati. Essendo stata tra le prime società a sperimentare formule innovative al servizio dell’automotive. Nonché fra le prime realtà italiane a lanciare il noleggio auto a lungo termine in alternativa al leasing. La condivisione di sfide, obiettivi, la volontà di crescere sempre, ottenendo risultati sempre migliori: caratteristiche alla base dell’accordo con Inter, che permette a Locauto di proseguire come Official Rent-a-Car Partner del Club nerazzurro. Nella collaborazione è inserita la possibilità di vivere l’esperienza stadio con la corporate hospitality e lo sviluppo di progetti di fan engagement per offrire a tifosi e appassionati di calcio esperienze uniche, promuovendo il rispetto e i valori positivi dello sport”.

Fonte: Inter.it