UFFICIALE – Inter, la lista dei convocati al Mondiale per Club: la scelta su Zalewski

LA LISTA – L’Inter ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per il Mondiale per Club, al via tra poche settimane negli Stati Uniti. Cristian Chivu, alla sua prima grande competizione da allenatore nerazzurro, ha scelto i 31 giocatori che prenderanno parte all’appuntamento internazionale, considerato un’appendice di prestigio tra la stagione appena conclusa e quella alle porte. Nessuna sorpresa dell’ultima ora, ma alcune conferme importanti. Restano fuori Tajon Buchanan e Stankovic. Dentro invece Nicola Zalewski, esterno ex Roma che sarà riscattato ufficialmente dal club nei prossimi giorni dopo il prestito semestrale. Spazio anche ad alcuni giovani della Primavera: Calligaris, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch e Cocchi. L’Inter parte per gli USA con ambizione, esperienza e tanta voglia di alzare un trofeo mai conquistato nella sua storia.

Inter, la lista ufficiale al Mondiale per Club

1 – Sommer

2 – Dumfries

6 – De Vrij

7 – Zielinski

8 – Sucic

9 – Thuram

10 – Lautaro Martinez

11 – Luis Henrique

12 – Di Gennaro

13 – Josep Martinez

15 – Acerbi

16 – Frattesi

20 – Calhanoglu

21 – Asllani

22 – Mkhitaryan

23 – Barella

28 – Pavard

30 – Carlos Augusto

31 – Bisseck

32 – Dimarco

36 – Darmian

40 – Calligaris

42 – Palacios

45 – Valentin Carboni

48 – Re Cecconi

49 – De Pieri

52 – Berenbruch

58 – Cocchi

59 – Zalewski

70 – Sebastiano Esposito

94 – Pio Esposito

95 – Bastoni

99 – Taremi