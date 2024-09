FOTO – L’Inter inaugurerà la terza maglia contro il Monza: tutti i dettagli

L’Inter ha presentato ufficialmente la sua terza maglia per la stagione appena iniziata. La divisa verrà inaugurata in occasione della sfida contro il Monza del 15 settembre.

UFFICIALE – L’Inter ha presentato la sua terza maglia per la stagione 2023-2024. I nerazzurri la inaugureranno in occasione del match contro il Monza del 15 settembre, in quello che sarà il secondo match esterno del campionato dei meneghini. L’Inter ha utilizzato, tramite un articolo pubblicato sul suo sito ufficiale, questi termini per definire la nuova divisa dei nerazzurri: «Dopo il lancio avvenuto ad agosto all’interno della narrativa di Nike, “Together We Rise”, è ora disponibile in vendita il terzo kit dell’Inter per la stagione 2024-25.

Oltre allo splendido color oro, la nuova divisa dei Nerazzurri enfatizza un design accattivante che unisce dettagli e simboli della città di Milano all’iconico biscione. Il colore giallo – ‘University Gold’ – torna quindi a essere protagonista sulle maglie da gioco dell’Inter, dopo aver rappresentato per diverse stagioni il colore della terza divisa del Club. La grafica richiama proprio l’estetica della città di Milano, con texture che prendono spunto da luoghi iconici: la rottura dei sistemi e il loro riassemblaggio crea qualcosa di nuovo. Sul terzo kit il logo del Club con le Due Stelle è al centro, come nell’Home Kit. Lo Scudetto è invece sopra al cuore. Speculare allo stemma, il doppio Swoosh verticale: simboleggia la crescita del calcio femminile». L’Inter presenta la terza maglia della stagione 2023-2024! ULTIMI DETTAGLI – L’Inter ha aggiunto ulteriori informazioni importanti sulla terza divisa del club nerazzurro: «Il lancio del terzo kit rientra nella narrativa globale di Nike “Together We Rise”, realizzata per le collezioni legate ai terzi kit della stagione 2024/25, che unisce l’identità, la storia e la community di ciascun Club e celebra il movimento calcistico femminile. La terza maglia sfoggia una palette di colori audaci con l’obiettivo di celebrare il calcio femminile e rendere omaggio agli artisti e ai designer che con il loro stile ribelle hanno sfidato lo status quo: viene sottolineato il forte impatto delle donne creative che hanno aperto una strada e plasmato la città meneghina: una lunga storia di donne visionarie all’avanguardia nella moda, nell’arte, nel design e nella cultura».