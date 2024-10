UFFICIALE – Inter, il business si allarga in Arabia Saudita!

Già prima dall’Arabia Saudita è arrivata la notizia relativa all’accordo chiuso dall’Inter in Medio Oriente. Il club ha ufficializzato la pratica sul proprio sito.

COMUNICATO – L’Inter formalizza il proprio impegno verso l’espansione strategica in Arabia Saudita grazie all’ottenimento della licenza MISA, essenziale per ogni azienda straniera che vuole operare a livello commerciale sul territorio. Il Club nerazzurro potrà contare sul supporto del Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita (MISA) per estendere ulteriormente la presenza del proprio brand in Middle East e per far crescere la propria fanbase di tifosi. Allo stesso tempo, l’Inter porterà nel paese il proprio know-how, i valori e l’esperienza che caratterizza un club di calcio ai massimi livelli, sostenendo il piano nazionale del Regno dell’Arabia Saudita per il 2030 (Vision 2030).

Inter, i dettagli sul legame con l’Arabia Saudita

OBIETTIVO – Attraverso la promozione del talento e della cultura sportiva, il Club nerazzurro intende contribuire positivamente alle ambizioni del paese per il futuro. L’Inter importerà non solo la propria storia e tradizione come società di calcio dal blasone globale, ma anche l’eccellenza del Made in Italy che il Club nerazzurro rappresenta. Attraverso partnership strategiche, il Club nerazzurro si farà promotore dei valori di italianità, tradizione e stile oltre lo sport, portando in Arabia Saudita l’intero ecosistema nerazzurro con un progetto che metterà in risalto il connubio tra design, entertainment, wellness ed eredità storica dell’Inter.

PRESENZA – L’ingresso dell’Inter nel mercato saudita permetterà inoltre al Club di estendere la propria fanbase di tifosi, facendo appassionare la popolazione giovane e sempre crescente dell’Arabia. L’apertura di diverse Inter Academy sul territorio, il supporto allo sviluppo del calcio giovanile e femminile, l’organizzazione di esperienze uniche e il coinvolgimento delle Legend del Club agli eventi locali permetteranno di rafforzare ulteriormente il legame con la comunità saudita, promuovendo i valori del calcio oltre i confini. L’ottenimento della licenza commerciale è stato ufficializzato mercoledì nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Riyad presso la sede del MISA alla presenza del Vice President Javier Zanetti, del CEO Corporate Alessandro Antonello e del Chief Revenue Officer Luca Danovaro, a cui è seguita un’esclusiva cena di gala con gli stakeholders locali.