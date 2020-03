UFFICIALE – Inter-Getafe (e non solo) a porte chiuse: il comunicato UEFA

La UEFA ha ufficializzato quanto già ipotizzato negli ultimi giorni. Tra le partite internazionali a porte chiuse della prossima settimana ci sarà anche Inter-Getafe di Europa League. Ecco quanto pubblicato sul sito ufficiale della UEFA

COMUNICATO UEFA – “A seguito delle decisioni, prese rispettivamente dalle autorità competenti in Italia e in Spagna e riguardanti le misure relative al virus COVID-19 (Coronavirus, ndr), le prossime partite delle competizioni UEFA per club andranno in scena la prossima settimana come da programma, ma si giocheranno a porte chiuse.

UEFA Champions League, ottavi di finale, andata: Valencia (Spagna) – Atalanta (Italia), 10 marzo, ore 21.00.

UEFA Europa League, ottavi di finale, andata: Inter (Italia) – Getafe (Spagna), 12 marzo, ore 21.00.

Anche le partite della UEFA Youth League che si terranno in Italia la prossima settimana (tra cui Inter-Rennes Under 19, ndr) si giocheranno a porte chiuse, in conformità con le decisioni prese dalle autorità italiane.

Ogni ulteriore aggiornamento relativo ad altre partite della competizione UEFA verrà pubblicato sul sito UEFA.com a tempo debito”.

Fonte: UEFA.com