UFFICIALE – Inter e Nike presentano la nuova terza maglia in anteprima!

In un evento a Milano dedicato alle community della città i calciatori e le calciatrici nerazzurri hanno indossato per la prima volta la maglia arancione, ossia la nuova terza maglia per la stagione 2023-2024.

NUOVA TERZA MAGLIA – “Per la prima volta nella storia, Inter e Nike hanno svelato in anteprima – durante la serata di lunedì – la nuova terza maglia 2023/24 durante un evento unico nel suo genere: per la Milano Fashion Week, Nike ha organizzato un torneo di calcio tra community. La terza maglia dell’Inter è sempre stata considerata come il prodotto più lifestyle del Club nerazzurro e nel corso degli ultimi anni ha rappresentato un modo per entrare in contatto con diverse sottoculture in modo autentico e rilevante. L’evento ha per la prima volta creato un momento esclusivo di contatto tra le community e i giocatori nerazzurri”.

ANTEPRIMA – ” Nel corso della serata si sono presentati, tra la sorpresa dei presenti, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Matilde Pavan, Flaminia Simonetti e Marta Pandini, che hanno indossato la nuova terza maglia e l’hanno distribuita alle persone presenti all’evento. La terza maglia Inter 2023/24, che verrà presentata ufficialmente il 19 settembre, sarà disponibile sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Milano e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso. Dal 27 settembre il prodotto sarà acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati”.

Fonte: Inter.it