UFFICIALE – Inter, c’Ã¨ la data dell’avvio stagione 2020/2021: il comunicato

UFFICIALE – Inter, c’è la data dell’avvio stagione 2020/2021: il comunicato

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

La stagione 2019/2020 dell’Inter è terminata con la finale di Europa League, ma in casa nerazzurra è tutto pronto per l’inizio di una nuova avventura: la stagione 2020/2021 sempre con Antonio Conte in panchina

RIPRESA – Questo il comunicato del club: “Sta per prendere il via la stagione 2020/2021: lunedì 7 settembre la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti e, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, riprenderà le attività in vista dei primi impegni ufficiali”.

Fonte: inter.it