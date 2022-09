UFFICIALE – Inter, annunciata nuova partnership con LeoVegas: i dettagli

L’Inter, attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale, comunica la nascita di una nuova partnership con l’azienda LeoVegas. Di seguito tutti i dettagli dell’accordo

PARTNER – “Inter e LeoVegas.News è un binomio che nasce con la volontà di ingaggiare costantemente la community dei tifosi nerazzurri. Il magazine dedicato al mondo del calcio e ai suoi protagonisti è il nuovo Infotainment Partner di FC Internazionale Milano per i prossimi tre anni. La fanbase nerazzurra è in costante crescita e LeoVegas.News potrà così affermarsi ulteriormente come brand leader dell’intrattenimento nel calcio, grazie allo sviluppo di contenuti digitali con materiali esclusivi e curiosità legate al Club. L’accordo fornirà inoltre ampia visibilità al brand durante le partite casalinghe dell’Inter, con il logo di LeoVegas.News che apparirà sui LED a bordocampo e sul Maxischermo, e al Suning Training Centre di Appiano Gentile”.

Fonte: inter.it