UFFICIALE – Inter, altro rinforzo: depositato il contratto di Onana

Andrè Onana è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il contratto del portiere, ormai ex Ajax, è stato depositato in Lega assieme a quello del neo-acquisto Mkhitaryan

UFFICIALE – Andrè Onana è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il contratto del calciatore, infatti, è stato depositato in Lega: l’ormai ex Ajax, presto, inizierà la sua nuova avventura in nerazzurro. L’ufficialità dell’arrivo del portiere camerunese arriva parallelamente a quella di Mkhitaryan, altro rinforzo per l’Inter di Inzaghi.

Fonte: legaseriea.it