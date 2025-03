UFFICIALE – Infortunio Zielinski, esami fatti: il comunicato dell’Inter

Piotr Zielinski ha effettuato gli esami strumentali in seguito all’infortunio sopraggiunto in Inter-Monza. Di seguito l’esito comunicato dal club nerazzurro.

COMUNICATO UFFICIALE – Arriva il comunicato dell’Inter in merito alle condizioni fisiche di Zielinski dopo l’infortunio rimediato durante Inter-Monza. L’esito degli esami è il seguente: “Piotr Zieliński si e sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di sabato sera durante la gara contro il Monza. L’esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero saranno quindi lunghi, probabilmente oltre il mese. Da capire adesso quando l’Inter lo riavrà. Presto nuovi aggiornamenti. Ma sicuramente niente Feyenoord, Atalanta e Udinese post sosta.

Zielinski, infortunio molto sfortunato: l’Inter lo perderà

SFIDA SFORTUNATA – Solo tre minuti in campo per Piotr Zielinski in Inter-Monza, sfida che per il polacco si rivela sfortunatissima oltre che molto dolorosa. Entrato al 78′ del secondo tempo per sostituire e far rifiatare Henrik Mkhitaryan, il centrocampista ha dovuto immediatamente abbandonare il campo a causa di un infortunio. Infortunio che, tra l’altro, è apparso subito piuttosto grave considerando le smorfie del giocatore. Quest’oggi Zielinski è stato sottoposto agli esami strumentali per conoscere nello specifico le sue condizioni e le tempistiche del recupero.