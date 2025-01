UFFICIALE – Infortunio Mkhitaryan, esami effettuati: comunicato Inter

COMUNICATO – L’Inter ha così informato sulle condizioni dell’armeno: «Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno». Da tali parole si può far conseguire un’assenza certa dell’armeno per Inter-Bologna, in programma mercoledì 15 gennaio a San Siro, così come una defezione estremamente probabile per la sfida casalinga contro l’Empoli di sabato.

Mkhitaryan e la situazione per Inter-Empoli: le ultime!

LE ULTIME – L’infortunio di Mkhitaryan è lo stesso di quello avvertito da Hakan Calhanoglu prima della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. L’unica differenza è che ad essere interessata, nel caso dell’armeno, è la coscia sinistra invece che la destra. Guardando al caso del turco, si può ipotizzare uno stop di una settimana, con Mkhitaryan assente nella sfida casalinga contro l’Empoli e poi arruolabile per la trasferta di Champions League contro lo Sparta Praga. Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo, considerando che l’assenza dal campo del suo “fedelissimo” non sarà lunga.