UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu, l’entità: il comunicato dell’Inter

L’Inter ha appena diramato un comunicato sulle condizioni di Calhanoglu dopo Roma-Inter. Queste le sue condizioni fisiche.

COMUNICATO UFFICIALE – La nota dell’Inter sulle condizioni di Calhanoglu: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”. Dunque l’infortunio per Calhanoglu, lo dovrebbe costringere a saltare la partita contro lo Young Boys in programma per mercoledì alle 21.00 a Berna. Da capire se il turco recupererà contro la Juventus domenica.

Infortunio Calhanoglu: verso il forfait in Young Boys-Inter

OUT – Calhanoglu verso il forfait per Young Boys-Inter, da capire se invece potrà farcela contro la Juventus. Allarme dunque in casa Inter, con il turco che si aggiunge ai già infortunati Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Si aspettano anche aggiornamenti sui due, che hanno saltato l’ultimo match contro la Roma in campionato. Il capitano della Turchia, nonché pilastro dell’Inter, ieri è uscito al minuto 15 del primo tempo. Dopo una breve diagnosi dove si parlava di contrattura, il comunicato dell’Inter ha invece confermato un’elongazione. Stesso infortunio peraltro di Zielinski, accusato durante l’ultima partita della sua Polonia in Nations League contro la Croazia. Problemi per Inzaghi, in vista delle prossime due importantissime partite. Ad oggi ci sono solamente tre centrocampisti a disposizione: ossia Barella, Mkhitaryan e Frattesi.